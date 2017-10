P!nk Announces Pittsburgh Concert

P!nk is hitting the road in 2018. Today (10/5) she announced her Beautiful Trauma World Tour 2018.

The 40-city tour kicks off March 1st in Arizona and comes to Pittsburgh’s PPG Paints Arena on Saturday, April 7th with special guests, Bleachers.

Tickets go on sale Friday, October 13th at 10am.

Beautiful Trauma 2018 Tour Dates

3/1 – Phoenix, AZ – Talking Stick Resort Arena

3/3 – Wichita, KS – INTRUST Bank Arena

3/5 – Tulsa, OK – BOK Center

3/6 – Lincoln, NE – Pinnacle Bank Arena

3/9 – Chicago, IL – United Center

3/12 – St. Paul, MN – Xcel Energy Center

3/14 – St. Louis, MO – Scottrade Center

3/15 – Kansas City, MO – Sprint Center

3/17 – Indianapolis, IN – Bankers Life Fieldhouse

3/18 – Grand Rapids, MI – Van Andel Arena

3/20 – Toronto, ON* – Air Canada Centre

3/23 – Montreal, QC* – Bell Centre

3/25 – Detroit, MI* – Little Caesars Arena

3/27 – Louisville, KY* – KFC Yum! Center

3/28 – Cleveland, OH* – Quicken Loans Arena

4/4 – New York, NY* – Madison Square Garden

4/7 – Pittsburgh, PA* – PPG Paints Arena

4/9 – Boston, MA* – TD Garden

4/13 – Philadelphia, PA – Wells Fargo Center

4/14 – Newark, NJ – Prudential Center

4/16 – Washington, DC* – Capital One Arena (fka Verizon Center)

4/19 – Charlottesville, VA – John Paul Jones Arena

4/21 – Atlanta, GA – Philips Arena

4/24 – Orlando, FL – Amway Center

4/25 – Fort Lauderdale, FL – BB&T Center

4/28 – Houston, TX – Toyota Center

5/1 – Dallas, TX – American Airlines Center

5/8 – Denver, CO – Pepsi Center

5/9 – Salt Lake City, UT – Vivint Smart Home Arena

5/12 – Vancouver, BC – Rogers Arena

5/13 – Seattle, WA – KeyArena

5/15 – Portland, OR – Moda Center

5/18 – Oakland, CA -Oracle Arena

5/22 – Fresno, CA – Save Mart Center

5/23 – Ontario, CA – Citizens Business Bank Arena

5/25 – Anaheim, CA – Honda Center

5/26 – Las Vegas, NV – T-Mobile Arena

5/28 – San Diego, CA – Valley View Casino Center

5/31 – Los Angeles, CA – STAPLES Center

06/02 – Los Angeles, CA – The Forum

*Bleachers supporting